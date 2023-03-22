По данным правительства области, запас воды в снеге превышает средние показатели почти в три раза.

По данным правительства области, запас воды в снеге превышает средние показатели почти в три раза.В этом году начало паводка прогнозируют раньше, чем обычно: по информации руководства области, реки и крупные ручьи вскроются ото льда меньше чем через месяц – 9 апреля или даже раньше. Прогноз основан на данных наблюдений за величиной снежного покрова в области, которые ведут семь метеостанций, два гидрологических поста и агрометеорологический пост.Воды немалоКак сообщили в областном ГУ МЧС, в региональную речную сеть входит 746 рек и ручьёв. Сейчас региональное правительство и муниципалитеты готовятся к паводковому периоду. Специалисты ожидают серьёзный разлив: запас воды в снеге в 2,8 раза выше нормы. Традиционно в зоне подтопления находятся 24 населённых пункта, где живёт почти 4 тыс. человек. Есть и населённые пункты, которые попали в прошлом году в зону подтопления неожиданно, такие как посёлок Труд Петушинского района. Есть объекты критической инфраструктуры, за которыми следят особо, – это станции и линии электропередач, некоторые предприятия, низководные мосты в Александровском и Собинском районах.Сделали запасыСейчас сотрудники МЧС и муниципалы проводят профилактические инструктажи с жителями населённых пунктов, которым угрожает подтопление. Особенно тщательно готовятся к паводку там, где деревни из года в год вода отрезает от «большой земли», – в Вязниковском, Собинском, Петушинском, Киржачском и Судогодском районах. В этих местах организовали досрочную выдачу пенсий и зарплат, завезли запас продуктов, контролируют сухопутные пути объезда.По предварительным прогнозам МЧС, подъём воды в реках Владимирской области в этом году всё-таки будет на уровне средних многолетних значений. При самом неблагоприятном сценарии в зону возможного затопления в этом году могут попасть 24 населённых пункта, 50 участков автомобильных дорог, 32 населённых пункта, возможно, отрежет от «материка».Мнение экспертаНачальник ГУ МЧС РФ по Владимирской области Алексей Купин:– В прошлом году паводок начался 11 апреля, в этом году ожидаем раньше – с 9 апреля или раньше – в зависимости от того, как будет таять снег. В некоторых регионах паводок уже начался –в Липецкой, Рязанской, Орловской областях. Сейчас специалисты проводят учения, проверяют готовность и запасы. В ближайшую неделю эту работу закончат.КстатиВо время паводка в 2022 году в нашей области подтопленными оказались 29 участков дорог регионального и межмуниципального значения в Петушинском, Муромском, Киржачском, Кольчугинском, Собинском, Гороховецком, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Меленковском, Суздальском и Камешковском районах.