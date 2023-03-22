На схеме, которую приложила к сообщению в соцсети администрация города Владимира видно, на каком именно участке появятся запрещающие парковку знаки. Установить их собираются, цитата «в

На схеме, которую приложила к сообщению в соцсети администрация города Владимира видно, на каком именно участке появятся запрещающие парковку знаки. Установить их собираются, цитата «в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности». На улице Комиссарова будет работать эвакуатор. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!