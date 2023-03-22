Выполнение госзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса обсудили на совещании с участием губернатора Александра Авдеева.

Выполнение госзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса обсудили на совещании с участием губернатора Александра Авдеева, исполняющего обязанности прокурора области Андрея Жугина. Представители оборонных компаний попросили оказать содействие в решении ряда вопросов: пересмотреть цены на выпускаемую продукцию, которые были установлены в пять лет назад; также оборонщики выступили с инициативой об увеличении уроков труда на ковровских предприятиях, где школьников обучают азам востребованных рабочих профессий; был затронут ряд других внутренних вопросов.«Постоянно общаясь с руководством и коллективами, стараюсь привлечь внимание региональных и федеральных властей к решению возникающих проблем. В частности, с 2018 года не менялись цены на выпускаемую продукцию. Дефлятор в 4 процента, естественно, не перекрывает затраты. Есть и другие моменты, которые требуют решения. Выяснилось, что все предприятия - и ЗиД, и КЭМЗ, и КМЗ, и НИИ «Сигнал» - испытывают одинаковые трудности, которые надо решать в Москве», - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин. Кстати, на следующий день после совещания в регионе, я переговорил в разных Министерствах по поднятым оборонщиками тема, думаю, что нам удастся решить большую часть вопросов, помочь нашим предприятиям».