Восемь килограммов героина под водительским креслом. Следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном хранении особо крупной партии наркотиков. Напомним, в июле прошлого

Восемь килограммов героина под водительским креслом. Следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном хранении особо крупной партии наркотиков. Напомним, в июле прошлого года сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в Гороховецком районе, на трассе М-7 «Волга». Он передвигался на автомобиле «Минивэн». Требования стражей порядка об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. В итоге иномарка была заблокирована нарядом