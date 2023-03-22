Прокуратура Владимирской области завершила расследование уголовного дела в отношении двух жителей Коврова, которых обвинили в умышленном повреждении чужого имущества

Прокуратура Владимирской области завершила расследование уголовного дела в отношении двух жителей Коврова, которых обвинили в умышленном повреждении чужого имущества, - сообщает пресс-служба ведомства. Материалы направлены в суд.Преступление произошло в ноябре прошлого года. Одному из обвиняемых неизвестный мужчина предложил поджечь дверь за пять тысяч рублей. Он объяснил это тем, что хозяин должен ему деньги за ранее купленный товар.Поджог нужно было снять на видео, но запись у злоумышленника не сохранилась, поэтому он вместе с другом пришёл на место преступления второй раз. Мужчины действовали по той же схеме. Облили горючей жидкостью дверь, подожгли и сняли видео. Огонь при этом перекинулся на соседнюю дверь. Ущерб составил 17 тысяч рублей.Обвиняемые также пытались поджечь стену жилого дома по улице Бурматова, но хозяин дома оперативно потушил пожар.