Прокуратура требует от администрации Владимира оборудовать электрическим освещением территорию...

Прокуратура требует от администрации Владимира оборудовать электрическим освещением территорию возле гимназии и детских садов.Прокуратурой областного центра была проведена проверка безопасности дорог возле школ и детских садов.При обследования улично-дорожной сети, которое проводилось совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру, установлено, что на протяжении дороги от улицы Василисина до дома № 28«А» по Нижней-Дуброве полностью отсутствует стационарное электрическое освещение.Отметим, что здесь расположены МАОУ «Гимназия №39», МБДОУ «Детский сад №127» и МБДОУ «Детский сад №110». И родители не раз жаловались на отсутствие освещения. Особенно остро проблема стояла в осенне-зимнее время.В результате прокурор обратился в Октябрьский районный суд Владимира с требованием к администрации города в течение 6 месяцев исправить ситуацию.На официальном сайте региональной прокуратуры сообщается, что требования удовлетворены.Фото: pxfuel.com