История произошла в городе Карабаново.

Самодельную ракету «Сармат» запустили на Вашингтон из Владимирской области. История произошла в городе Карабаново.Акцию провели активисты одного из общественных движений. На видео один из местных «инженеров» производит отсчёт 5,4,3,2,1 и со словами «на Вашингтон» отпускает установку. Ракета успешно взлетает.Таким образом местные общественники попытались привлечь внимание к агрессивным выпадам Запада в сторону России.«Америке пора одуматься и прекратить поставки вооружения на Украину», - подчеркнули они.