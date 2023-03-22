Смотрите Вести в 21.30: Кто виноват в наводнении, кроме весны Авторемонт в копеечку. -Ремонт,...

Смотрите "Вести" в 21.30: Кто виноват в наводнении, кроме весныАвторемонт в копеечку.-Ремонт, который стоит нервов и сотен тысяч рублей. Как починить машину без судов и дополнительных экспертиз?Петушки плывут.-Реки на дорогах в Петушках. Кто виноват в наводнении, кроме весны?Ледяные ловушки.-Не допустить трагедий на льду. Губернатор Александр Авдеев поручил усилить контроль за безопасностью детей в школьные каникулы.