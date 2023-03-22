Смотрите Вести в 9 утра: Кто и зачем ходит по тонкому льду? В карточном домике. - Дом оседает,...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Кто и зачем ходит по тонкому льду?В карточном домике.- Дом оседает, а крыша поехала. Почему жители ветхого здания в Муроме не могут добиться признания дома аварийным?Здоровье в 33 регионе.- Министр здравоохранения Михаил Мурашко указал на болевые точки Владимирской области. Какие проблемы региональной медицины по-прежнему самые острые?Безопасен ли лёд?- Увлечение может стоить жизни. Во Владимире провели рейд для рыбаков, которые ходят по тонкому льду.