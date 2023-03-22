«Обеспечить права жильцов». Судебные тяжбы между мэрией Владимира и жильцами аварийного дома на улице Крупской подошли к финалу. Суд обязал владимирских чиновников начать процедуру по

«Обеспечить права жильцов». Судебные тяжбы между мэрией Владимира и жильцами аварийного дома на улице Крупской подошли к финалу. Суд обязал владимирских чиновников начать процедуру по определению компенсационных выплат взамен изымаемых квартир. Елена Изохова, судья Решил исковые требования прокурора города Владимира удовлетворить. Обязать администрацию города Владимира в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в