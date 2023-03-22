Судебные приставы принудительно взыскали алименты с трех владимирских отцов. Во Владимирской...

Судебные приставы принудительно взыскали алименты с трех владимирских отцов.Во Владимирской области с трех отцов принудительно взыскали алименты на содержание детей. Об этом сообщило управление ФССП по Владимирской области.Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия имущества должников в пользу несовершеннолетних детей.- 34-летнему владимирцу пришлось заплатить свыше 43 тысяч рублей, когда пришло время продавать одну из шести квартир. Но сделать этого он не смог, так как сотрудники ФССП запретили регистрировать свои действия и совершать сделку с недвижимостью.- 43-летнему владимирцу пришлось заплатить свыше 48 тысяч рублей, чтобы вывести из-под ареста автомобиль Mercedes-Benz GL 320- 48-летний владимирец заплатил свыше 143 тысяч рублей, когда собирался уехать заграницу, в командировку, а выяснилось, что этого сделать нельзя, приставы наложили запрет на выезд с территории РФ.Фото pxfuel