В ЛНР доставлен очередной груз для владимирских бойцов. Сорок пять кубометров пиломатериалов,...

В ЛНР доставлен очередной груз для владимирских бойцов.Сорок пять кубометров пиломатериалов, колёса для Уралов, расходные материалы и погрузчик для строительства полевых укреплений.Лес будет использован для строительства укреплений, блиндажей, в бытовых целях. Напомню, две колонны отправились в путь 9 и 15-го марта. Всё необходимое подготовили по заявкам командиров. Поддержка для бойцов очень важна. Груз сопровождали депутат ЗакСобрания Дмитрий Рожков. Представитель областного правительства Сергей Наумов оценил быт бойцов.Сергей Наумов, начальник управления по работе с обращениями граждан Правительства Владимирской области:- Вот так располагаются военнослужащие в одной из частей. Радуемся за них, что по-хозяйски относятся к этим вопросам. Во-первых, есть место и для приёма пищи, здесь можно что-то сушить и так далее.