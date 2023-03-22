В ЛНР доставлен очередной груз для владимирских бойцов.
Сорок пять кубометров пиломатериалов,...
В ЛНР доставлен очередной груз для владимирских бойцов.
Сорок пять кубометров пиломатериалов, колёса для Уралов, расходные материалы и погрузчик для строительства полевых укреплений.
Лес будет использован для строительства укреплений, блиндажей, в бытовых целях. Напомню, две колонны отправились в путь 9 и 15-го марта. Всё необходимое подготовили по заявкам командиров. Поддержка для бойцов очень важна. Груз сопровождали депутат ЗакСобрания Дмитрий Рожков. Представитель областного правительства Сергей Наумов оценил быт бойцов.
Сергей Наумов, начальник управления по работе с обращениями граждан Правительства Владимирской области:
- Вот так располагаются военнослужащие в одной из частей. Радуемся за них, что по-хозяйски относятся к этим вопросам. Во-первых, есть место и для приёма пищи, здесь можно что-то сушить и так далее.