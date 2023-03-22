В Муроме полицейско-патрульной службой задержан 32-летний подозреваемый. Как сообщает пресс-центр...

В Муроме полицейско-патрульной службой задержан 32-летний подозреваемый.Как сообщает пресс-центр УМВД России по Владимирской области, 17 марта в Муроме был задержан 32-летний гражданин другого государства, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.При досмотре полицейские обнаружили у иностранца 65 полимерных свертков с порошкообразным содержимым. Позже выяснилось, что это методон (более 17 граммов).Наркотик мужчина должен был распространить бесконтактным способом.Более того, при проверке было установлено, что иностранец находится на территории России с нарушением «режима пребывания».В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемого заключили под стражу.Фото: pxfuel.com