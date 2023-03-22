Владимирские спортсменки стали победительницами Кубка мира по боксу. В Черногории завершился...

Владимирские спортсменки стали победительницами Кубка мира по боксу.В Черногории завершился крупный международный турнир по боксу «Жемчужина Адриатики», приравненный к Кубку мира.В нём приняли участие 175 боксёров (17-18 лет) из 23 стран, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В состав сборной команды России вошли две спортсменки из Владимирской области — Дарья Новинская (63 кг) и Анастасия Малова (75 кг).Соперницей Дарьи Новинской в первом бою стала спортсменка из Турции - Бабат Асмаул Хусна. Наша землячка одержала победу единогласным решением судей.В финальном поединке Дарья выиграла у польской спортсменки Александры Янковяк и стала победительницей юниорского Кубка мира.Анастасия Малова в первом бою одержала победу в первом раунде над спортсменкой из Косово Либертой Хаксхолли. Однако в финальном поединке уступила польской спортсменке Оливии Арашевской и стала обладателем «серебра» Кубка мира среди юниорок.Наставник наших спортсменок — Сергей Зубрицкий, а старший тренер сборной команды юниорок России - Александр Михайлов.Теперь владимирским спортсменкам предстоит выступить на молодёжном чемпионате Европы по боксу, который пройдёт в Армении с 23 апреля по 4 мая.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области