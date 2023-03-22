Во Владимире появится новый сквер, а проект строительства жилья в Добром доработают. Когда в...

Во Владимире появится новый сквер, а проект строительства жилья в Добром доработают.Когда в Юрьевце появится сквер и вырастут ли новые многоэтажки на улице Жуковского во Владимире? Волнующие людей вопросы сегодня обсудили депутат горсовета Александр Захаров и заместитель главы администрации Владимира Сергей Сысуев.Сергей Сысуев, заместитель главы администрации города Владимира:- Проект планировки не будет утверждён, если не будет отвечать всем требованиям, которые необходимы для данной территории. Вот сегодня этот участок не отвечает тем требованиям, в связи с этим никакого строительства там в ближайшее время не планируется.Такова позиция мэрии в деле о планах строительства двух 17-этажных домов на месте старых садов СНТ "Текстильщик" в Добром. Проект отправлен на доработку. Ранее Вести рассказывали об этой ситуации - местные жители беспокоятся, что появление многоэтажек может вызвать транспортный коллапс и создаст проблему для школ и детских садов. Если в новом проекте интересы жителей будут учтены, проект застройки территории старых садов обсудят снова.Также был затронут вопрос строительства сквера в Юрьевце. Микрорайону не хватает зон отдыха. Размещение новой зеленой зоны на улице Гвардейской осложнено проходящими по участку коммуникациями, поэтому сквер планируют разбить ближе ко Всесвятской улице. Торги завершатся до конца марта, первый этап сквера планируют построить в этом году.Александр Захаров, депутат городского совета:- Сначала всегда стройка, она как бы опережает. А все объекты социальные, места отдыха и т.д. - их в будущем начинают реализовывать. И у людей, когда они видят что стройка идёт, у них нормальный, правильный возникает вопрос - а где парки, в зависимости от района идёт запрос на школы, детские сады и т.д.