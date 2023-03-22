Во Владимире у водителя конфисковали автомобиль за пьяную езду. Ленинским райсудом вынесен по...

Во Владимире у водителя конфисковали автомобиль за пьяную езду.Ленинским райсудом вынесен по статье УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления".Поздно вечером 7 января он снова в нетрезвом виде сел за руль автомобиля «KIA Soul». На улице Солнечная мужчина был остановлен инспектором ГИБДД. Содержание паров этанола в выдыхаемом осужденным воздухе превысило максимально допустимые концентрации. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, вину признал, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суд назначил виновному 7 месяцев в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года.Кроме того, конфискован «KIA Soul», на котором было совершено преступление. Приговор пока не вступил в законную силу.Это не первый в регионе случай конфискации авто за пьяную езду.В октябре прошлого года Ковровским городским судом конфискован Мотоцикл «Benelli Stels Р2500». А виновному назначено 400 часов обязательных работ и лишение водительских прав на 2 года 10 месяцев.Фото https://www.pxfuel.com/en