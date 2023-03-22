Во Владимире запрещена парковка на улице Комиссарова. Парковка запрещена на протяжении проезжей...

Во Владимире запрещена парковка на улице Комиссарова.Парковка запрещена на протяжении проезжей части улицы Комиссарова от кафе «Эдем» у разворотного кольца до дома №2.В целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по ул.Комиссарова будет введено ограничение стоянки транспортных средств посредством установки дорожных знаков "Стоянка запрещена" и "Работает эвакуатор", сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.