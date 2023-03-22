С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182654 владимирца.

Во Владимирской области 22 марта выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 человек. Еще 10 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Муромском, по 4 - в Петушинском и Вязниковском, по 3 - в Александровском, Юрьев-Польском, Собинском, Киржачском и Камешковском, по 2 - в Суздальском и Кольчугинском, по 1 - в Гороховецком, Меленковском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182654 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50568 заболевших во Владимире, 21662 - в Ковровском районе и 19798 - в Муроме.