Во Владимирской области 22 марта разведут наплавной мост через Клязьму. Об этом информирует...

Во Владимирской области 22 марта разведут наплавной мост через Клязьму.Об этом информирует Правительство Владимирской области.С 22-го марта на автодороге «Вязники-Козлово-Бурино» будет разведен наплавной мост через реку Клязьму для безаварийного пропуска льда.Будьте внимательны, движение по данному мосту будет прекращено до момента снижения уровня паводка!Сообщается, что для пешеходов будут установлены специальные деревянные мостики.Кроме того, организован объезд для жителей 17 населенных пунктов на противоположном берегу от Вязников.Напомним, протяженность альтернативной дороги — 100 км. Новый маршрут: Митины Деревеньки – Палкино – Бурино – Санхар – Фролищи – поселок Центральный Володарского района Нижегородской области.Жителей ещё раз предупреждают о предстоящем паводке, условная дата начала разлива рек в регионе — 9 апреля.Фото: Правительство Владимирской области