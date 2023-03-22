Во Владимирской области компания «Энергосбыт Волга» представила антирейтинг должников среди...

Во Владимирской области компания «Энергосбыт Волга» представила антирейтинг должников среди управляющих компаний.Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» опубликовал список управляющих компанийс самыми большими долгами за электроэнергию. В антирейтинг вошла 21 организация, каждая из которых имеет просроченную дебиторскую задолженность более 50 тысяч рублей. На 20 марта 2023 года их совокупный долг превысил 37,65 млн рублей, сообщает пресс-служба компании «Энергосбыт Волга».Больше всего задолжали управляющие компании Александровского района: девять организаций накопили задолженность на общую сумму 23,7 млн рублей. Вторую строчку антирейтинга заняли пять организаций Петушинского района с общей суммой долга 6,6 млн рублей. Третье место занимает управляющая организация из Вязниковского района с просроченной дебиторской задолженностью 6,2 млн рублей.Отметим, что наличие у управляющей компании признанной ею или подтверждённой вступившим в силу судебным актом задолженности за два месяца и более является грубым нарушением лицензионных требований. При повторном нарушении из-под управления УК, ТСЖ, ЖСК и пр. могут изъять дома, где были зафиксированы нарушения, или сразу все дома.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Быстро оплатить счета юрлица могут с помощью удобных дистанционных сервисов компании: личного кабинета и мобильного приложения.Фото https://www.pxfuel.com/en