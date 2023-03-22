Во Владимирской области под ногами жильцов рассыпается дом позапрошлого века. Легко ли жить в...

Во Владимирской области под ногами жильцов рассыпается дом позапрошлого века.Легко ли жить в "карточном домике"? На этот вопрос могут ответить жители одного из муромских домов. Строение конца 19-го века, буквально, распадается на части. Могут ли его жильцы рассчитывать на помощь властей ? - расскажет Ольги Яцык.- Мы можно к вам зайдем?- А чего же нельзя? Пожалуйста.- Здравствуйте!Галина и Алексей Суздальцевы - старожилы дома по Красноармейской, 9. За 133 года эти стены видели многих постояльцев. Но уже пару десятилетий единственные местные обитатели- семейная чета и их соседка Светлана. Да вот проблема: хлипкая конструкция распадается. Жизнь в карточном домике, мягко говоря, сложная.Галина Суздальцева - жительница дома:- Да не то слово - сложно. За перилку возьмешь - она вместе с тобой падает. Проволочкой привязали - держится.А недавно в комнате рухнул потолок. Чинили собственными силами. Кроме того, в доме нет газа и ванной. Спасает газовый баллон, а принять душ можно только у родственников. Так делает Светлана Музанкова. Рассказывает, что в 11-м году планировалась газификация дома. Но процесс остановился. В итоге - ни газа, ни капремонта. А управляющая компания обанкротилась.Светлана Музанкова - жительница дома:- Потому, что как говорили в управляющей компании: "Что с вас взять? Вас всего двое. С вас мало денег". На тот момент за капремонт и за газ. Было уплачено у нас 41 тысяча.Эти деньги семьям компенсировали в счет выплаты коммунальных услуг. Управляющая компания поменялась, а качество жизни - нет. Последние восемь лет дом оседает. За последний год деревянная пристройка круто накренилась. Не соскользнуть вниз помогают коврики. Вместе с ней "поехала" и крыша. Первый этаж давно пустует и служит жилищем для крыс.Ольга Яцык - Раньше здесь жили люди, а сейчас - кладбище ненужных вещей. Дом продолжает рушиться и весна для него - самое опасное время года:- Потому что тает снег, протекает кровля и начинаются работы на теплотрассе. Светлана утверждает, что в этом причина повреждения фундамента. Вся вода течет под дом. Признать его аварийным может межведомственная комиссия на основании экспертизы, комментируют в местном управлении жилищной политики. Обе квартиры приватизированы. Поэтому, все расходы по их содержанию ложатся на плечи собственников. Но даже подтверждение аварийности постройки не дает права на получение новой жилплощади.Анна Гребенчук - начальник Управления жилищной политики Администрации округа Муром:- Необходимо будет подтвердить нуждаемость и малоимущность. То есть, помощь от органов власти имеют только те граждане, для которых это жилое помещение единственное для проживания и доход по расчетам не позволяет улучшить жилищные условия самостоятельно.Активисты "Народного фронта" помогли жителям дома составить обращение в управление. Считают, что им должны предоставить другую жилплощадь.Алексей Мокеев - эксперт регионального штаба Народного фронта:- Возможно, если нет социального жилья для переселения, то, наверное, в какой-то подменный фонд временно. Пока они будут ждать своего постоянного жилья.Маневренного фонда в области не хватает, комментируют в региональном министерстве ЖКХ. Сейчас действует программа расселения домов, признанных аварийными до 2017-го года.Елена Семенова - министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:- Уже переселены более 6 тысяч человек из 106 тыс кв м. И после уже, когда мы завершим эту программу, придет очередь тех домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года.Экспертиза для признания дома аварийным обойдется жильцам порядка 20-ти тысяч рублей. Только после этого им компенсируют выкупную стоимость квартир и впереди появится перспектива расселения.Ольга Яцык, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"