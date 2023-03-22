Во Владимирской области под ногами жильцов рассыпается дом позапрошлого века.
Легко ли жить в...
Во Владимирской области под ногами жильцов рассыпается дом позапрошлого века.
Легко ли жить в "карточном домике"? На этот вопрос могут ответить жители одного из муромских домов. Строение конца 19-го века, буквально, распадается на части. Могут ли его жильцы рассчитывать на помощь властей ? - расскажет Ольги Яцык.
- Мы можно к вам зайдем?
- А чего же нельзя? Пожалуйста.
- Здравствуйте!
Галина и Алексей Суздальцевы - старожилы дома по Красноармейской, 9. За 133 года эти стены видели многих постояльцев. Но уже пару десятилетий единственные местные обитатели- семейная чета и их соседка Светлана. Да вот проблема: хлипкая конструкция распадается. Жизнь в карточном домике, мягко говоря, сложная.
Галина Суздальцева - жительница дома:
- Да не то слово - сложно. За перилку возьмешь - она вместе с тобой падает. Проволочкой привязали - держится.
А недавно в комнате рухнул потолок. Чинили собственными силами. Кроме того, в доме нет газа и ванной. Спасает газовый баллон, а принять душ можно только у родственников. Так делает Светлана Музанкова. Рассказывает, что в 11-м году планировалась газификация дома. Но процесс остановился. В итоге - ни газа, ни капремонта. А управляющая компания обанкротилась.
Светлана Музанкова - жительница дома:
- Потому, что как говорили в управляющей компании: "Что с вас взять? Вас всего двое. С вас мало денег". На тот момент за капремонт и за газ. Было уплачено у нас 41 тысяча.
Эти деньги семьям компенсировали в счет выплаты коммунальных услуг. Управляющая компания поменялась, а качество жизни - нет. Последние восемь лет дом оседает. За последний год деревянная пристройка круто накренилась. Не соскользнуть вниз помогают коврики. Вместе с ней "поехала" и крыша. Первый этаж давно пустует и служит жилищем для крыс.
Ольга Яцык - Раньше здесь жили люди, а сейчас - кладбище ненужных вещей. Дом продолжает рушиться и весна для него - самое опасное время года:
- Потому что тает снег, протекает кровля и начинаются работы на теплотрассе. Светлана утверждает, что в этом причина повреждения фундамента. Вся вода течет под дом. Признать его аварийным может межведомственная комиссия на основании экспертизы, комментируют в местном управлении жилищной политики. Обе квартиры приватизированы. Поэтому, все расходы по их содержанию ложатся на плечи собственников. Но даже подтверждение аварийности постройки не дает права на получение новой жилплощади.
Анна Гребенчук - начальник Управления жилищной политики Администрации округа Муром:
- Необходимо будет подтвердить нуждаемость и малоимущность. То есть, помощь от органов власти имеют только те граждане, для которых это жилое помещение единственное для проживания и доход по расчетам не позволяет улучшить жилищные условия самостоятельно.
Активисты "Народного фронта" помогли жителям дома составить обращение в управление. Считают, что им должны предоставить другую жилплощадь.
Алексей Мокеев - эксперт регионального штаба Народного фронта:
- Возможно, если нет социального жилья для переселения, то, наверное, в какой-то подменный фонд временно. Пока они будут ждать своего постоянного жилья.
Маневренного фонда в области не хватает, комментируют в региональном министерстве ЖКХ. Сейчас действует программа расселения домов, признанных аварийными до 2017-го года.
Елена Семенова - министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:
- Уже переселены более 6 тысяч человек из 106 тыс кв м. И после уже, когда мы завершим эту программу, придет очередь тех домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года.
Экспертиза для признания дома аварийным обойдется жильцам порядка 20-ти тысяч рублей. Только после этого им компенсируют выкупную стоимость квартир и впереди появится перспектива расселения.
Ольга Яцык, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"