Во Владимирской области создали винтовку, которая способна остановить даже танк. Известно, что...

Во Владимирской области создали винтовку, которая способна остановить даже танк.Известно, что крупнокалиберную снайперскую винтовку «Корд» произвели на заводе имени Дегтярева в Коврове.Как официально пояснил начальник контрольно-испытательной станции Виталий Природин, это оружие может уничтожать навесное оборудование, прицелы, а также ему под силу «ослепить» танк.Длина винтовки около 1 420 мм. В данный момент проводят настройку и отладку нового уникального оружия.Кроме того, как стало известно, на заводе имени Дягтерева был создан новый автомат, который пока обозначается аббревиатурами «6П-68» или «6П-67» в зависимости от калибра. Виталий Природин в одном из своих интервью отмечает, что первые партии этого оружия уже поступают в войска.Фото: pxfuel.com