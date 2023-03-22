Во Владимирской области суд рассмотрит дело иностранца, которому грозит до 15 лет лишения свободы...

Во Владимирской области суд рассмотрит дело иностранца, которому грозит до 15 лет лишения свободы за перевозку героина.Обвинение предъявлено 34-летнему гражданину иностранного государства.Известно, что мужчина был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из Гороховецкого района (при взаимодействии с ГУНК МВД России).Минивэн иностранца привлёк внимание сотрудников на трассе М-7 «Волга». На сигнал об остановке водитель не прореагировал.В результате преследования машина была заблокирована нарядом ДПС.В минивэне были обнаружили свертки с наркотическим средством, содержащим героин. Общая масса веществ составила около 8 килограммов.В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ.Обвиняемого заключили под стражу. Предварительное расследование завершено.Прокурором Гороховецкого района обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com