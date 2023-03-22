Во Владимирской области в среду, 22 марта, ненадолго выглянет солнце. Днем ненадолго небо станет...

Во Владимирской области в среду, 22 марта, ненадолго выглянет солнце.Днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру будет облачно. Ночью пойдет мелкий дождь со снегом, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.Воздух прогреется к 15 часам до +5 градусов. К тому же времени день будет максимально безоблачным и солнечным.Ветер слабый, максимум - 35 метра в секунду.Атмосферное давление будет расти - с 743 до 748 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды22 марта отмечается день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу). Если трясогузка прилетела, то река через 12 дней вскроется; прилет жаворонка предвещал тепло; зяблик — стужу.Фото https://www.pxfuel.com/en