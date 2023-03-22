Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 73 случая заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 73 случая заболевания коронавирусной инфекцией.На территории региона за прошедшие сутки (22 марта 2023 года) лабораторно подтверждено 73 случая:17 сл. в городе Владимире;10 сл. в Ковровском районе;9 сл. в Гусь-Хрустальном районе;6 сл. в Муромском районе;4 сл. в Петушинском районе;4 сл. в Вязниковском районе;3 сл. в Александровском районе;3 сл. в Юрьев-Польском районе;3 сл. в Собинском районе;3 сл. в Киржачском районе;3 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 654 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»