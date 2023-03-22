Военнослужащие будут лечиться не только от физических увечий, но и от психологических травм.

Все медучреждения Владимирской области подготовят к лечению и реабилитации раненых во время СВО. Об этом рассказали на коллегии минздрава.Военнослужащие будут лечиться не только от физических увечий, но и от психологических травм. Задача поставлена президентом РФ.«Это и доступная среда, и психологи, и протезирование, и работа слуховыми аппаратами, и контуженные и многое другое. Ко всему нужно подготовиться», – пояснил губернатор Александр Авдеев.