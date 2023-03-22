Заслуженный артист России Андрей Романов рассказал о своем предстоящем бенефисе. 25-ого марта во...

Заслуженный артист России Андрей Романов рассказал о своем предстоящем бенефисе.25-ого марта во Владимире пройдёт бенефис заслуженного артиста России Андрея Романова, солиста владимирской областной филармонии. Он посвящен творческому юбилею.На сцене Андрей Романов - уже четверть века. 15 лет тенор был солистом прославленного ансамбля имени Александрова.Какой будет программа юбилейного концерта? Почему "александровцы"- "семья навсегда"? В каких горячих точках побывал артист?Об этом Андрей Романов рассказал в интервью Марии Платанюк.