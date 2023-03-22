Опрос пройдёт с 6 по 25 апреля.

Жители Владимирской области расскажут о своём рационе питания. Опрос проведёт Владимирстат.Он пройдёт с 6 по 25 апреля. В последний раз владимирцев расспрашивали о еде в 2018-ом году. Специалисты статистического ведомства обойдут 460 домохозяйств: 320 в городе и 140 на селе. Все респонденты будут старше 14 лет.Пять лет назад более 80% населения отдавали предпочтения молочным продуктам и птице. Мясо предпочитали 77% жителей, овощи выбирали 74%, сыр - 60%. Колбасу, сосиски и фрукты ели более 55% населения. Рыба, шоколад и конфеты появлялась на каждом третьем столе.Завтракали почти 95% владимирцев. Горячее питание хотя бы раз в день присутствовало в рационе 93% жителей области.