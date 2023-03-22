Подробную информацию по начислениям можно уточнить в личных кабинетах.

Жителям Владимирской области вернут 117,5 млн рублей при корректировке платы за отопление, что почти в 6 раз больше, чем в 2022 году. Об этом рассказали начальник Инспекции государственного жилищного надзора региона Елена Андреева и представители теплоснабжающих организаций.Корректировка в сторону доначисления составит 52,28 млн рублей (в 2022 году - 312,5 млн рублей). «Владимиртеплогаз» сделает перерасчёт для 795 домов: в 474 планируется возврат на сумму 56,3 млн рублей, а хозяевам квартир в 321 доме добавят 32,9 млн рублей. Максимальная сумма к возврату в марте 2023 года по квартире в 50 квадратных метров составит почти 12 тысяч рублей.Компания «Энергосбыт Плюс» выполнит корректировку по 647 домам во Владимире: владельцам 431 дома вернут 35,52 млн рублей, а в 216 домах будет произведено доначисление в размере 18 млн рублей. Максимальная сумма к возврату - 7350 рублей.Подробную информацию по начислениям можно уточнить в личных кабинетах.