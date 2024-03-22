Анфиса Чехова призналась, что хочет найти своего мужчину и родить от него дочь. При это возможность суррогатного материнства ведущая не рассматривает.

Анфиса Чехова призналась, что хочет найти своего мужчину и родить от него дочь. При это возможность суррогатного материнства ведущая не рассматривает.Анфиса Чехова провела на телеэкранах более 25 лет. Телеведущая сделала себя не только в плане карьеры, но и в вопросах внешности и психологической зрелости.Знаменитость умеет быть счастливой независимо от места, где находится и людей, которые окружают. Чехова смогла сильно похудеть, стать более терпимой в целом. Она уверена, что ее сердце покорит только идеальный мужчина.Чехова заявила, что ей хочется встретить такого мужчину, с которым не захочется расставаться. Кроме того, телеведущая мечтает родить дочку, но =при этом не стала бы пользоваться услугами суррогатного материнства.Дело в том, что знаменитость не настолько сильно фанатично хочет еще одного ребенка, чтобы прибегать к каким-либо ненатуральным методам. "Я надеюсь, пока у меня есть время, чтобы самостоятельно зачать и выносить. А если, например, я не смогу, значит, не будет ребенка. Я не очень понимаю: моего ребеночка в животе носит другая женщина!", — цитирует ее пресса.При этом Чехова подчеркнула, что если у женщины бесплодие и у нее нет другого выбора, а ей хочется родить, то альтернатива хороша. Лично ведущей в ее ситуации это не кажется необходимым.