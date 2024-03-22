Об этом сообщили представители регионального следственного комитета.

Глава СУ СК, Александр Бастрыкин, поставил на контроль ситуацию с многодетными семьями из Киржача. Об этом сообщили представители регионального следственного комитета.Вопросом следователи начали интересоваться после публикаций в социальных сетях о том, что во Владимирской области выдаются земельные участки без газоснабжения и надлежащего проезда в ним. Отмечается, что из-за непригодной дороги одна из таких семей никак не может начать строительство дома.Сейчас в следственном управлении начали процессуальную проверку. Председатель СУ СК лично поручил её провести. Региональный глава Артём Кулаков будет должен предоставить доклад о результатах, а также поставить проверкут на контроль в центральном аппарате ведомства.