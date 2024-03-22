Более трёх миллиардов рублей было направлено на социальные выплаты владимирским семьям с детьми. 3...

Более трёх миллиардов рублей было направлено на социальные выплаты владимирским семьям с детьми.3 миллиарда 200 миллионов рублей было направлено в прошлом году на социальные выплаты владимирским семьям с детьми.Количество многодетных семей в регионе за последние десять лет увеличилось в два с половиной раза - с семи тысяч до почти восемнадцати. При этом рождаемость пока все ещё ниже, чем по стране.Ситуацию сегодня обсудили на координационном совете при губернаторе. В правительстве региона разрабатывается ряд программ поддержки семей.В области создают многофункциональные семейные центры. Такие уже есть во Владимире, в Коврове и в Муроме. На очереди Гусь-Хрустальный и Александров.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Надо работать командно для того, чтобы нацелиться на результат и сделать так, чтобы все меры, которые мы можем разработать и предоставить нашим семьям, действительно привели к успеху, к росту рождаемости, улучшению демографической ситуации, а все семьи чувствовали себя защищенными со стороны государства.Ольга Хохлова - председатель Заксобрания Владимирской области:- Мы должны поддержать и наши некоммерческие организации. Конечно, им нужно подать на гранты - региональные (наши), может и федеральные. Часто они, действительно, выигрывают и проводят огромную работу в помощь семьям, детям из многодетных семей и мн.др.