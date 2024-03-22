Страшная история, которая накануне произошла в Вязниковском районе, получила общественный резонанс. Люди требуют наказать подростков, которые похитили, катали в багажнике, избили и

Страшная история, которая накануне произошла в Вязниковском районе, получила общественный резонанс. Люди требуют наказать подростков, которые похитили, катали в багажнике, избили и пытались поджечь своего сверстника. Как сообщила мать пострадавшего Дмитрия Лебедева в эксклюзивном интервью “Шестому каналу”, парень получил черепно-мозговую травму, перелом руки, повреждение легкого и множественные ожоги. /Разрешение на использование личных данных подростка, в