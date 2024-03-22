Дачник из Кольчугинского района выращивал 42 куста конопли Сотрудники УМВД России по Владимирской...

Дачник из Кольчугинского района выращивал 42 куста коноплиСотрудники УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке Росгвардии задержали 59-летнего жителя Кольчугинского района, который выращивал коноплю и марихуану.При обыске дома фигуранта полицейские обнаружили 42 растущих куста конопли, 900 граммов частей наркосодержащего растения и более 1,2 кг марихуаны.«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации.», - сообщили в МВД медиа.Фото: МВД медиа