Украсть рельсы непросто. Как минимум, они тяжелые. Но двое жителей Селивановского района провернули целую схему, чтобы вывезти их и продать. Как сообщили в Следкоме, летом 2022 года осужденные
<a href="https://33live.ru/novosti/22-03-2024-dvoe-muzhchin-kotorye-ukrali-relsy-v-selivanovskom-rajone-otdelalis-shtrafami.html" target="_blank">Двое мужчин, которые украли рельсы в Селивановском районе, отделались штрафами</a> - Украсть рельсы непросто. Как минимум, они тяжелые. Но двое жителей Селивановского района провернули целую схему, чтобы вывезти их и продать. Как сообщили в Следкоме, летом 2022 года осужденные
[url=https://33live.ru/novosti/22-03-2024-dvoe-muzhchin-kotorye-ukrali-relsy-v-selivanovskom-rajone-otdelalis-shtrafami.html]Двое мужчин, которые украли рельсы в Селивановском районе, отделались штрафами[/url] - Украсть рельсы непросто. Как минимум, они тяжелые. Но двое жителей Селивановского района провернули целую схему, чтобы вывезти их и продать. Как сообщили в Следкоме, летом 2022 года осужденные