Украсть рельсы непросто. Как минимум, они тяжелые. Но двое жителей Селивановского района провернули целую схему, чтобы вывезти их и продать. Как сообщили в Следкоме, летом 2022 года осужденные

Украсть рельсы непросто. Как минимум, они тяжелые. Но двое жителей Селивановского района провернули целую схему, чтобы вывезти их и продать. Как сообщили в Следкоме, летом 2022 года осужденные договорились похитить рельсы с подъездных путей в Селивановском районе. Один из мужчин нанял рабочих, чтобы они провели демонтаж. Также он организовал перевозку и сдачу рельс в пункт