Двое жителей Владимирской области отделались штрафом за кражу рельс с железнодорожных путей УФСБ...

Двое жителей Владимирской области отделались штрафом за кражу рельс с железнодорожных путейУФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУСК России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двоих жителей Владимирской области, причастных к краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере."По версии следствия, летом 2022 г. указанные лица вступили между собой в преступный сговор на тайное хищение рельс с подъездных железнодорожных путей. Согласно договорённости, один из фигурантов должен был найти рабочих для демонтажа рельс, организовать их перевозку и сдачу в пункт приема металла, а второй - обеспечить беспрепятственную транспортировку похищенного имущества", - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.Вырученные деньги от сдачи металла в сумме более 400 тыс. рублей подельники поделили между собой и распорядились по своему усмотрению.Злоумышленники свою вину признали, ущерб возместили в полном объеме.В марте 2024 года Селивановский районный суд признал фигурантов виновными в совершении указанного преступления. Им назначен штраф в размере 50 и 60 тысяч рублей.Фото: freepik.com