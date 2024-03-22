Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав многодетных семей в...

Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав многодетных семей в КиржачеКак стало известно, матери троих детей из Киржача выдали участок без газа и нормальной дороги. Женщина обратилась к президенту Владимиру Путину, сообщила пресс-служба ОНФ ещё в среду (20 марта).Известно, что без дороги находятся еще 5 домов. Чтобы начать стройку или просто попасть на участок, приходится объезжать весь частный сектор.Зимой на этом месте – непроходимые сугробы, а в распутицу – болото. Пешком зимой к участкам подойти невозможно.Общественники обратились в администрацию Киржача. Дорогу пообещали сделать до 1 октября.И вот - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Александровичу Кулакову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.Сообщается, что в СУ СК России по Владимирской области начата процессуальная проверка.Фото: freepik.com