Как во Владимирской области тренируются лётчики-наблюдатели? В регионе утвердили сводный план...

Как во Владимирской области тренируются лётчики-наблюдатели?В регионе утвердили сводный план тушения лесных пожаров, разработанный министерством лесного хозяйства для подготовки к предстоящему пожароопасному сезону.Особую роль будут играть лётчики-наблюдатели. На тренировке курсантов побывал Федор ЛалакинЛетчик-наблюдатель - это редкая и при этом очень важная профессия.Именно эти люди отвечают за тушение и предотвращение лесных пожаров. Они организуют работу по мониторингу, принимают решение, как тушить возгорание.Евгения Козлова - специалист в своей сфере. Долгое время проработала лесничим во Владимирской области. Она вторая в стране женщина, получающая специальность летчик-наблюдатель.Евгения Козлова - курсант программы подготовки летчиков-наблюдателей:- Профессиональный интерес, у меня есть 9 лет стажа в лесном хозяйстве, и это еще одна ступенька в освоении профессии лесника, возможность стать более профессионально подготовленным, посмотреть на свою профессию с другого ракурса.Также в задачу летчика-наблюдателя входит слежение за санитарным состоянием лесов и предупреждение нарушений в сфере лесного хозяйства.Евгений Малышев - министр лесного хозяйства Владимирской области:- Владимирская область принимает на своей территории, уже третий год - группу летчиков-наблюдателей для их переподготовки. У нас здесь обучаются и проживают представители 14 субъектов Российской Федерации, общая численность группы - 27 человек.Курсантам сначала нужно было пройти теоретическую подготовку: воздушную навигацию, авиационную метеорологию, патрулирование и охрану лесного ресурса. Изучить типы воздушных судов, используемых для мониторинга: это самолет Ан-2, вертолеты Ми-8, Ми-2, Р-44.Дмитрий Калашников - руководитель авиационно-учебного центра ФБУ "Авиалесоохрана":- В данном случае мы проходим летную практику на самолете Ан-2, это самый наш широко применяемый самолет, и он используется очень широко в нашей работе, в том числе - для высадки парашютистов пожарных. В данном случае курсанты также будут отрабатывать упражнение по расчету прыжка с парашютом.Для выполнения этого практического задания курсанты использовали специальные пристрелочные ленты. В момент подлета к условной площадке для высадки летчики сбрасывали ленты и затем наблюдали за их полетом, рассчитывая таким образом примерную область для прыжка. По итогу с задачей группа справилась на отлично.Федор Лалакин, Александр Чунаев “Вести Владимир”