Министр регионального здравоохранения Валерий Янин проведёт личный приём граждан в...

Министр регионального здравоохранения Валерий Янин проведёт личный приём граждан в ВязникахВстреча с жителями состоится 27 марта 2024 года в Администрации Вязниковского района по адресу: г. Вязники, ул. Комсомольская, 1. Об этом сообщает администрация города Владимира.Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи.Записаться можно строго в указанное время: 22 и 25 марта с 10.00 до 14.00Телефон: 8(4922) 77-85-74Фото: администрация города Владимира