Очередное ДТП с автобусом привело к огромной пробке. Транспортные средства, которые попали в аварию, перегородили обе полосы возле ТЦ “Эра-2000”. Как сообщили в ГИБДД, в 16:20 автобус

Очередное ДТП с автобусом привело к огромной пробке. Транспортные средства, которые попали в аварию, перегородили обе полосы возле ТЦ “Эра-2000”. Как сообщили в ГИБДД, в 16:20 автобус “Волгабас” маршрута 24С и автомобиль “Хендай” двигались в попутном направлении и не поделили дорогу. Каждый из водителей утверждает, что он прав. Кто виноват – пока неясно. Это предстоит