Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев побывал на одном из лучших...

Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев побывал на одном из лучших сельскохозяйственных предприятий региона в Юрьев-Польском районе.Ферма специализируется на молочном животноводстве, производстве и продаже мясных полуфабрикатов. Все подробности у Александра Сыпченко.На этой молочной ферме в селе Федоровское Юрьев-Польского района дружно живут почти полторы тысячи коров голштинской породы, стадо постоянно увеличивается. Все буренки чистые, сытые и здоровые, что сказывается на надое.Только за прошлый год предприятие дало области 13 тысяч тонн молока и почти 260 тонн мяса. Такой масштабный инвестиционный проект, может легко окупится уже через 5 лет, уверен министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев.Олег Пугаев, министр сельского хозяйства Владимирской области:- Надоили 502 тысячи тонн молока, перешагнули рубеж в 500 тысяч тонн, это хорошая цифра. И чем больше у нас будет таких хозяйств, как Леднево, другие хозяйства Юрьев-Польского, Суздальского, других районов нашей области, тем больше будет качественного молока, тем оно будет доступнее на полках для конечных потребителей.В 2023 году Правительством области в рамках госпрограммы "Развитие АПК" в предприятие вложено более 30 миллионов рублей. Столько же в 2022-м.К концу этого года рабочие сдадут новый коровник на 600 голов.Сергей Зезин, генеральный директор предприятия:- Должны дальше продолжать инвестировать в себя, потому что с увеличением поголовья доенного стада увеличится и количество молодняка, который тоже нужно содержать в хороших и комфортных условиях, поэтому будут строится новые телятники, будет расширятся хранилище для кормов.Для студентов Владимирского аграрного колледжа экскурсия по такому сельхозпредприятию стала настоящим открытием.Будущие ветеринары и технологи отметили высокий уровень автоматизации и цифровизации производства. Молочный блок и доильное отделение оборудованы по последнему слову техники. Камеры помогают контролировать технологические процессы и предоставляет полезную информацию о стаде.Коровники регулярно убираются от навоза и оборудованы кондиционерами. Робот-скотник помогает подавать корм. Работать на такой ферме престижно и интересно, говорят студенты.Анна Сурдушкина, студентка:- Знаю, острая нехватка ветспециалистов в сельском хозяйстве. Данный комплекс мне очень нравится, выглядит очень перспективно.Олеся Куровская, студентка Владимирского аграрного колледжа:- Коровы довольно ухоженные, дают много молока, корм у них тоже хороший.В новом году меры поддержки сельхозпроизводителей обязательно будут усилены, заявляют чиновники. Это значит, область с запасом будет обеспечена качественным мясом, хлебом и молоком.Александр Сыпченко, Илья Хлудов “Вести-Владимир”