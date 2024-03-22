Поддержка туризма – общероссийский тренд. Спикер Заксобрания Ольга Хохлова поделилась владимирским опытом с коллегами на заседании комиссии Совета Законодателей по соцполитике. Члены

Поддержка туризма – общероссийский тренд. Спикер Заксобрания Ольга Хохлова поделилась владимирским опытом с коллегами на заседании комиссии Совета Законодателей по соцполитике. Члены комиссии отметили, что в условиях закрытых от россиян границ, внутренний туризм – быстро развивающееся направление. Наиболее популярными видами туризма в Центральном федеральном округе сейчас считаются событийный, сельский и экологический. Кроме того, появляются и