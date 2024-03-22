Проект стал первым масштабным объектом государственно-частного партнерства в Республике Башкортостан.

В Башкортостане открыто движение по Восточному выезду Уфы. Проект стал первым масштабным объектом государственно-частного партнерства в Республике Башкортостан. Объем инвестиций превысил 40 млрд рублей. Проект реализован при участии банка ВТБ.В открытии движения приняли участие вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин дал старт движению по Восточному выезду из Уфы.«Восточный выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 был одним из долгостроев. Его строительство началось еще в 1992 году, но было приостановлено, и благодаря поддержке Президента, а также системной работе Правительства вместе с регионом этот многолетний долгострой удалось завершить. Для этого были направлены средства по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и привлечены внебюджетные источники. Проект окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие всего региона и увеличит градостроительный потенциал Уфимской агломерации. К тому же он повысит инвестиционную привлекательность региона и внесет вклад во внешнеэкономическую деятельность страны, потому что республика экспортирует большой объем продукции», – сказал Марат Хуснуллин.«Восточный выезд – это крупнейший за многие десятилетия инфраструктурный объект в Башкортостане. Его стоимость превышает 40 млрд рублей. Он включает сложные инженерные решения, которые мы смогли реализовать, – сказал Радий Хабиров. – Важно, что новая дорога существенно снизит нагрузку на действующую уличную сеть Уфы и повысит комфорт для жителей республики. Кроме того, Восточный выезд придаст импульс возведению жилья в районе Зауфимья. Это позволит успешно решать задачи по увеличению объёмов строительства, которые стоят перед республикой».«Восточный выезд создает новую инфраструктуру движения в направлении Уфы и Зауфимья, улучшает качество городской среды, создает стимул для освоения новых перспективных территорий городской застройки. Наша Группа обладает большим опытом в реализации социально-значимых инфраструктурных проектов в России, подобные инициативы дают существенный мультипликативный эффект для развития смежных отраслей и регионов, их реализация крайне важна для развития экономики страны», - отметил Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов: «Восточный выезд из Уфы»- пример того, как механизмы государственной поддержки, реализуемые ВЭБ.РФ, помогают делать жизнь наших граждан комфортнее, решать транспортные проблемы. Эффект от таких проектов почувствует каждый горожанин. Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие городской экономики - приоритетное направление деятельности ВЭБ.РФ. Инструмент Фабрики проектного финансирования в очередной раз показал свою эффективность».В ходе реализации «Восточного выезда» доля отечественных комплектующих достигла 95%. В том числе все интеллектуальные системы автоматического управления дорожным движением и взимания платы (InfraWay и InfraPay) – это российское программное обеспечение, разработанное профильными компаниями ВТБ Инфраструктурный Холдинг.До 1 апреля проезд будет бесплатным.«Восточный выезд» представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал».