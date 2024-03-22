Памятник Александру Сергеевичу Пушкину во Владимире должен быть открыт 6 июня. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал скульптор Игорь Черноглазов. Накануне Заслуженный художник

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину во Владимире должен быть открыт 6 июня. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал скульптор Игорь Черноглазов. Накануне Заслуженный художник России провел встречу с главой города. Как подчеркивается на сайте городской администрации, Дмитрий Наумов пообещал оказать содействие в установке памятника в сквере имени поэта. Из сообщения на сайте мэрии С учетом