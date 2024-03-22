Об этом поделились сотрудники Информационного центра регионального Правительства.

Главный режиссёр Владимирского театра кукол Марина Протасова удостоена премии имени Евгения Евстигнеева. Об этом поделились сотрудники Информационного центра регионального Правительства.«Марина Геннадьевна работает в кукольном театре с сентября 2013 года. Как режиссёр поставила в нём 24 спектакля, один из них, «Матрёнин двор», был удостоен спецприза «Бронзовый Витязь» на Международном театральном форуме "Золотой Витязь”», – пишут в телеграм-канале сотрудники пресс-службы.Также Марина Протасова руководила на Международном фестивале «МалышОк» и Межрегиональном фестивале «Золотое колечко», которые прошли в апреле и сентябре прошлого года.