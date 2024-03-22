Один из торговых павильонов рынка на Чайковского может закрыться. Собственники здания стоят на входе и не пускают покупателей. Ошарашенные клиенты уходят восвояси. Арендатор: Нельзя

Один из торговых павильонов рынка на Чайковского может закрыться. Собственники здания стоят на входе и не пускают покупателей. Ошарашенные клиенты уходят восвояси. Арендатор: Нельзя выгонять людей. Они же пришли к нам, к вам пришли. Собственник: Ко мне никто не пришел. Мы их не вернем назад. Арендатор: Конечно, они уйдут в другой магазин, и купят там.