Никита Кологривый считает Новосибирск своим родным городом. Именно там он провел школьные годы, учился в гимназии №12.

Никита Кологривый считает Новосибирск своим родным городом. Именно там он провел школьные годы, учился в гимназии №12.После скандала в местной кальянной и последующего ареста, за него переживают не только близкие, но и его бывший классный руководитель Ирина Яровицына. Педагог утверждает, что Никита не всегда был скандалистом.В школьные годы он был активным участником театральных постановок, команды КВН и занимался боксом. Ирина Яровицына вспоминает, как Никита проявил себя еще в седьмом классе, когда на дне здоровья школы увлек всех своими историями и чувством юмора. Она отмечает его талант к актерству и выразительность, которые стали залогом его будущего успеха.Когда журналисты спросили Ирину Георгиевну о поведении Никиты в школе, она отметила, что он был эмоциональным и экспрессивным, но в то же время добрым и уважительным к окружающим. Несмотря на эпатажность и скандальные ситуации, Кологривый всегда оставался отзывчивым и благодарным человеком.Даже спустя 12 лет после окончания школы он остается внимательным и заботливым, поддерживая контакт со своими бывшими одноклассниками и поздравляя их с праздниками. Встреча с учениками школы несколько дней назад подтвердила его уважительное и дружелюбное отношение к окружающим.