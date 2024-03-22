Ситуация с тротуаром на улице Кремлёвской в Суздале - временная. Ситуация с тротуаром на улице...

Ситуация с тротуаром на улице Кремлёвской в Суздале - временная.Ситуация с тротуаром на улице Кремлёвской в Суздале - временная, сообщила глава администрации города Алиса Бирюкова на своей странице "ВКонтакте".Постоянную брусчатку начнут укладывать весной, как только позволят погодные условия.Напомним, активисты "Народного фронта" обратились в областную прокуратуру - они требовали разобраться, по какой причине тротуар буквально разваливался.Оказалось, что на данном участке решили выложить плитку сначала на песчаное покрытие, чтобы потом её не разбивать, а аккуратно собрать и уложить на подготовленное основание.Состояние других туристических маршрутов тоже держат на контроле, сообщила Алиса Бирюкова.