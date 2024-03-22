В столице по программе создания рабочих мест одобрили строительство еще трех объектов.
В столице по программе создания рабочих мест одобрили строительство еще трех объектов.
В Москве продолжается реализация программы по созданию мест приложения труда. Одобрены планы строительства еще трех объектов, сообщил в своем мэр Сергей Собянин.
На улице Золоторожский Вал в районе Лефортово построят административно-деловой комплекс. На Ходынском бульваре в Хорошевском возведут многофункциональный общественный комплекс, а в Рублево-Архангельском – общеобразовательную школу.
"Благодаря этим объектам будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест", – уточнил градоначальник.
Москва заключает с инвесторами соглашения, по которым бизнес получает льготы на возведение жилой недвижимости. В свою очередь у горожан появляется возможность работать рядом с домом.
Собянин напомнил, что подать заявку на получение специального статуса можно через Инвестиционный портал Москвы.
Ранее мэр Москвы , что для горожан создадут 120 тысяч рабочих мест рядом с домом. Из них 12,8 тысячи – на промышленных предприятиях.