В столице по программе создания рабочих мест одобрили строительство еще трех объектов.

В столице по программе создания рабочих мест одобрили строительство еще трех объектов.В Москве продолжается реализация программы по созданию мест приложения труда. Одобрены планы строительства еще трех объектов, сообщил в своем мэр Сергей Собянин.На улице Золоторожский Вал в районе Лефортово построят административно-деловой комплекс. На Ходынском бульваре в Хорошевском возведут многофункциональный общественный комплекс, а в Рублево-Архангельском – общеобразовательную школу."Благодаря этим объектам будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест", – уточнил градоначальник.Москва заключает с инвесторами соглашения, по которым бизнес получает льготы на возведение жилой недвижимости. В свою очередь у горожан появляется возможность работать рядом с домом.Собянин напомнил, что подать заявку на получение специального статуса можно через Инвестиционный портал Москвы.Ранее мэр Москвы , что для горожан создадут 120 тысяч рабочих мест рядом с домом. Из них 12,8 тысячи – на промышленных предприятиях.