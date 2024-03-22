В этом году Неделя детской книги пройдет с 23 по 31 марта и посвящена Году семьи в России.

Ежегодно в последние дни марта в библиотеках нашей страны проходит Неделя детской книги - значимый детский праздник, в рамках которого библиотеки традиционно проводят множество культурных и просветительских мероприятий: встреч с писателями, презентаций книг, концертов для популяризации детской книги и чтения. Впервые праздник «Книжкины именины» состоялся по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года во время Великой Отечественной войны в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Сразу стало понятно, что одного дня мало, и с 1944 года праздник проходит целую неделю и называется «Неделя детской книги».В этом году Неделя детской книги пройдет с 23 по 31 марта и посвящена Году семьи в России. Российская государственная детская библиотека (г. Москва) как федеральный научно-методический центр, Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» выступили с инициативой провести этот праздник под общим для всех библиотек девизом «Читает семья – читает страна» и организуют выезды известных современных детских писателей, художников-иллюстраторов, композиторов в различные регионы РФ. Куратор Недели детской книги во Владимирской области - Владимирская областная библиотека для детей и молодежи.24 марта в 11.00 в концертном зале ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» состоится торжественное открытие Недели детской книги с участием Андрея Усачёва - писателя, поэта, драматурга, сценариста, автора более 100 детских книг; Александра Пинегина - композитора, исполнителя; Галины Дядиной - поэта, писателя.Гостей открытия ждет поэтический концерт «Что можно делать с облаками?». Облака похожи на сладкую вату, на быстрых овечек, на снеговиков... Наблюдать за ними интересно всем! Андрей Усачев и Галина Дядина придумали про облака добрую и веселую книжку - гости концерта встретятся с авторами и послушают «облачные» стихи и сказки. А композитор и исполнитель Александр Пинегин споет песни, слова которых многие ребята знают наизусть.Вход строго по пригласительным билетам.